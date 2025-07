Diddy non colpevole di traffico sessuale ma resta in carcere

Diddy, fresco di assoluzione da accuse di traffico sessuale, rimane comunque detenuto in attesa di una nuova decisione. Il celebre artista si inginocchia davanti alla sua mamma, un gesto carico di emozione e speranza. La prossima sentenza, prevista per il 3 ottobre, potrebbe rivoluzionare il suo destino. La vicenda si dipana tra luci e ombre, lasciando il pubblico in attesa di un finale che potrebbe cambiare tutto.

"Ti amo mamma", Puff Diddy si inginocchia dopo la sentenza che potrebbe ribaltare le accuse, ma resta in carcere. Potrebbe rischiare fino a 20 anni, la prossima sentenza è prevista il 3 ottobre.

