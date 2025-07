Modifiche alla circolazione sulla Napoli-Caserta via Cancello

Se viaggiate sulla linea Napoli-Caserta via Cancello, è importante essere informati sulle modifiche alla circolazione previste dall’8 al 17 luglio 2025. Rete Ferroviaria Italiana sta effettuando lavori di potenziamento infrastrutturale per migliorare il collegamento con la nuova linea AV/AC Napoli-Bari, causando sospensioni e variazioni temporanee. Tenete d’occhio gli aggiornamenti per pianificare il vostro viaggio senza sorprese e arrivare puntuali a destinazione.

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Caserta (via Cancello) per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AVAC Napoli-Bari: dall'8 al 17 luglio 2025 la circolazione è sospesa sulla tratta Caserta – Cancello. INTERCITY Il treno Intercity 705 Roma Termini – Taranto il giorno 11 luglio 2025 subisce variazioni di percorso e non ferma a Caserta. Il treno Intercity 710 Taranto – Roma Termini il giorno 13 luglio 2025 subisce variazioni di percorso, non ferma a Caserta e posticipa orario di arrivo a Roma Termini.

