Cassazione quell' intralcio all' equilibrio dei poteri

In un’epoca dominata dalla democrazia digitale, la Cassazione sottolinea come ogni atto pubblicizzato online influisca sull’equilibrio dei poteri. Nessuno può più ignorare le ripercussioni di un messaggio diffuso attraverso il web: la responsabilità è ormai una pietra miliare della nostra società. È fondamentale riconoscere che il mondo digitale richiede regole nuove e più rigorose, per tutelare la trasparenza e la giustizia.

Al tempo della democrazia del pubblico, nessuno può far finta d'ignorare le conseguenze che un atto pubblicizzato attraverso il web può provocare.

Cassazione, quell'intralcio all'equilibrio dei poteri.

