Wimbledon 2025 il programma del 3 luglio | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Il 3 luglio 2025 segna il quarto giorno di emozioni a Wimbledon, con cinque talenti italiani pronti a dare il massimo nel secondo turno. Tra battaglie singolari e sfide in doppio, il nostro tennis si fa onore sui prati londinesi. Scoprite dove seguire in diretta le gesta degli azzurri e vivere insieme un’altra pagina di sport da ricordare. La passione italiana al massimo livello, perché ogni punto conta.

Quarto giorno di partite al torneo di Wimbledon 2025. Sono cinque gli azzurri pronti a scendere in campo oggi 3 luglio, tutti per affrontare il secondo turno. Tra gli uomini ci sono Flavio Cobolli (impegnato anche nel doppio assieme ad Aleksandr Bublik), Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Tra le donne Elena Cocciaretto e Lucia Bronzetti. È uscita di scena ieri Jasmine Paolini. La 29enne toscana, n°5 del mondo, ha perso contro la n°80 Wta Kamilla Rachimova con il punteggio di 6-4 4-6 4-6. Per lei oggi si apre una seconda possibilità: giocare il doppio femminile con Sara Errani. Sorride, invece, Mattia Bellucci che ieri ha sconfitto in tre set la testa di serie n°23 del tabellone, il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6 6-1 7-5. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, il programma del 3 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli

