Dall’Ucraina ai Piani Resinelli, la fratellanza scout è più forte della guerra.

Dall’Ucraina ai Piani Resinelli, la fratellanza scout 232 dimostra che la solidarietà supera le barriere della guerra. Questi giovani lupetti, affrontando un viaggio di 40 ore e il ricordo delle sirene e degli scontri, testimoniano con il loro coraggio che anche nei momenti più difficili, l’unione e la speranza possono fare la differenza. La loro presenza è un potente esempio di resilienza e di come la fratellanza scout possa unire culture e cuori in un gesto di pace.

Lecco, 3 luglio 2025 – Hanno affrontato un viaggio in bus di 40 ore. Alle spalle si sono lasciati il suono delle sirene che preannunciano un bombardamento imminente, le macerie e quella paura che da più di tre anni sconvolge la loro quotidianità. Da qualche giorno un gruppo di giovani scout ucraini, lupetti di età compresa tra gli otto e i 12 anni che arrivano da Ivano-Frankivs’k, una regione occidentale dell'Ucraina, sono ospiti della sede scout dei Piani Resinelli per un campo estivo che per una decina di giorni farà loro dimenticare gli orrori della guerra. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla Comunità Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) area 1, che ha aderito all’invito esteso a livello nazionale dal presidente Masci) a cui si sono aggiunti la Cooperativa progetto Scout di Lecco e l’amministrazione di Abbadia Lariana, che hanno messo a disposizione rispettivamente la sede e i mezzi per gli spostamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it