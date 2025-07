Nel podcast Call Her Daddy Charlize Theron ha parlato di amore sesso e avventure di una notte | L' ho fatto con un 26enne fantastico

Nel mondo dello spettacolo, Charlize Theron non si ferma davanti a nulla: tra critiche pungenti e confessioni intime, l’attrice premio Oscar si rivela senza filtri in un episodio recente del podcast Call Her Daddy. Con il suo stile diretto, ha condiviso dettagli di una notte speciale con un giovane di 26 anni, lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha detto esattamente? Scopriamolo insieme, perché nel mondo delle celebrità, nulla è mai scontato.

C harlize Theron non ha peli sulla lingua, questo ormai è chiaro. Dopo le pungenti critiche rivolte al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez durante l’evento benefico dell’ Africa Outreach Project, l’attrice premio Oscar torna a far parlare di sé. Intervistata da Alex Cooper nel podcast Call Her Daddy, Charlize si è lasciata andare a un racconto schietto e senza filtri su amore, sesso, dating app ed esperienze piccanti. L’ultima? Una notte di passione da ricordare: « Ho appena fatto sesso con un 26enne ed è stato fantastico », ha confessato Charlize. « Non l’avevo mai fatto prima e ho pensato: “Oh, questo è davvero fantastico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel podcast "Call Her Daddy", Charlize Theron ha parlato di amore, sesso e avventure di una notte: "L'ho fatto con un 26enne, fantastico"

