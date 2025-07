Furti nei supermercati a Salerno finisce in carcere

In un crescendo di azioni illegali, un 34enne di Salerno ha trasformato i furti nei supermercati in un incubo quotidiano per i cittadini. Dopo mesi di episodi ripetuti, la giustizia ha deciso di mettere fine alla sua fuga dalla legge, portandolo in carcere. Questa operazione dimostra che nessuno è sopra la legge e che la sicurezza dei cittadini resta una priorità . La lotta contro la criminalità continua, garantendo un territorio più sicuro per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per mesi aveva rubato nei supermercati cittadini, arrestato a Salerno un 34enne. La Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dell’uomo giĂ sottoposto ai domiciliari dallo scorso febbraio, poichĂ© ritenuto autore di diversi episodi di furto aggravato, rapina ed estorsione, commessi, tra il mese di luglio e il mese di ottobre 2024, ai danni di addetti alle casse di supermercati per impossessarsi di generi alimentari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti nei supermercati a Salerno, finisce in carcere

In questa notizia si parla di: salerno - supermercati - carcere - furti

Indagando su numerosi furti di motocicli avvenuti negli ultimi 30 giorni a Milano, gli agenti hanno individuato il box, alle porte del capoluogo lombardo, dove venivano stoccati i mezzi per poi essere spediti via nave in Paesi dell’Africa Centrale. In manette per ri Vai su Facebook

Furti nei supermercati a Salerno, finisce in carcere; Salerno: accusato di furti e rapine nei supermercati, vìola i domiciliari. 34enne finisce in carcere; AVEVA COMMESSO FURTI ALL'INTERNO DI SUPERMERCATI DI SALERNO, 34ENNE FINISCE IN MANETTE.

Salerno: accusato di furti e rapine nei supermercati, vìola i domiciliari. 34enne finisce in carcere - Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Segnala ondanews.it

Salerno, furti e rapine nei supermercati: nei guai 34enne - La Polizia di Stato della Questura di Salerno – Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Pro ... Da infocilento.it