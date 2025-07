Alcolock come funziona e chi deve installare lo strumento che spegne l' auto se hai bevuto

L'alcolock è una tecnologia rivoluzionaria che garantisce la sicurezza sulle strade, spegnendo automaticamente il veicolo se rileva tracce di alcol nel respiro del conducente. Chi è stato fermato per guida in stato di ebbrezza deve installarlo obbligatoriamente, per prevenire future infrazioni e proteggere tutti. Ma come funziona esattamente e quali sono i requisiti per l'installazione? Scopriamo insieme i dettagli di questa innovativa soluzione di sicurezza stradale.

Salvini firma il decreto sull’Alcolock: come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se il conducente ha bevuto - Matteo Salvini ha firmato il decreto che introduce gli alcolock, dispositivi innovativi destinati a prevenire incidenti causati dall’uso di alcool alla guida.

