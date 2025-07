Spallanzani-Aeronautica strategie di allerta da adottare in caso di epidemie

In un mondo sempre più vulnerabile alle crisi sanitarie, la collaborazione tra l’Inmi Spallanzani di Roma e l’Aeronautica militare rappresenta un passo decisivo. Un innovativo corso pratico si propone di perfezionare le strategie di allerta per emergenze infettive, garantendo pronta risposta e alto isolamento. Queste iniziative sono fondamentali per proteggere la nostra salute e sicurezza, rafforzando i sistemi di prevenzione e intervento in situazioni critiche.

(Adnkronos) – Strategie di allerta da adottare in caso di epidemie, dalla collaborazione tra l'Inmi Spallanzani di Roma e Aeronautica militare un corso pratico sulle emergenze infettive che richiedono alto isolamento. L'Istituto ha ospitato le due giornate inaugurali del corso, un ciclo di sei incontri che si concluderà a novembre e che avrà come protagonista .

