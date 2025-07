Salerno torna Teatrando al Quadriportico | da venerdì 4 luglio XV edizione tra danza musica e spettacolo

Salerno si prepara a tornare protagonista dell’estate con la sua amata rassegna "Teatrando al Quadriportico", giunta alla quindicesima edizione. Dal 4 luglio, il suggestivo centro storico si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, tra danza, musica e spettacoli coinvolgenti, tutti gratuiti e aperti a tutti. Un’occasione imperdibile per vivere serate di autentico teatro popolare sotto le stelle, iniziando con una serata d’apertura che promette emozioni uniche e tanta energia.

Anche quest’estate, il centro storico di Salerno si prepara ad accogliere una delle rassegne più attese: “Teatrando al Quadriportico”, giunta alla sua quindicesima edizione. L’evento animerà il suggestivo Quadriportico di Santa Maria delle Grazie con una serie di spettacoli gratuiti fino a esaurimento posti, regalando ai presenti serate all’insegna dell’arte e del teatro popolare. Si parte venerdì 4 luglio con una serata d’apertura dedicata alla danza: ad aprire il sipario sarà l’associazione New Space of Dance, guidata da Francesco Boccia, che porterà in scena due intensi quadri coreografici: “Il Bosco Incantato” e “1000 Voci”. 🔗 Leggi su Zon.it