Francia auto con a bordo quattro 15enni finisce fuori strada in un inseguimento con la polizia | un morto

Una drammatica notte nel cuore della Francia: un inseguimento tra polizia e un'auto con quattro quindicenni a bordo si è concluso tragicamente vicino a Montceau-les-Mines, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di un morto e quattro feriti. Le circostanze dell’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba, sono ancora da chiarire, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza giovanile e il pericolo delle fughe rischiose. È un richiamo alla responsabilità e alla prevenzione.

Un adolescente è morto e altri quattro sono rimasti feriti questa mattina vicino a Montceau-les-Mines, nel centro della Francia, dove l'auto sulla quale cercavano di sfuggire a un veicolo della polizia ha sbandato ed è uscita di strada. Le circostanze dell'incidente, avvenuto verso le 5 del mattino, «restano da chiarire», hanno detto fonti della polizia. L'auto con gli agenti seguiva quella.

