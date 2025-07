È uno scandalo Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi ma è bufera | cosa ha notato il pubblico

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma la serata finale è stata teatro di polemiche e dubbi. Il televoto flash, protagonista della controversia, ha portato alla eliminazione di una naufraga accusata di aver ricevuto un trattamento ingiusto da parte della produzione. Cosa ha notato il pubblico? La trasparenza e l’equità del sistema sono state messe in discussione, alimentando un acceso dibattito tra tifosi e detrattori.

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si è chiusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma la serata finale non ha mancato di suscitare polemiche. Al centro delle critiche, il televoto flash che ha determinato l’uscita di scena di una naufraga ma secondo molti fan, penalizzata da un trattamento ingiusto da parte della produzione. Il sistema del televoto flash, già di per sé delicato per le sue dinamiche rapide, ha fatto storcere il naso a molti telespettatori, che hanno notato un’anomalia nei tempi concessi per esprimere il proprio voto. Nel caso di Loredana Cannata, il televoto sarebbe rimasto aperto per soli tre minuti, mentre i concorrenti successivi – come Omar Fantini e Mario Adinolfi – avrebbero beneficiato di un tempo molto più esteso per la propria sfida al televoto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it