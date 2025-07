Ostacoli per il volo aeroporto di Catania non operativo

Sei pronto a scoprire come un improvviso stop ai voli possa sconvolgere i tuoi piani di viaggio? La Sac, gestore dell’aeroporto di Catania, ha annunciato l’interruzione dei servizi a causa di ostacoli che compromettono la sicurezza. Mentre si monitorano gli sviluppi, resta aggiornato per trovare alternative e pianificare al meglio il tuo prossimo spostamento. La situazione richiede attenzione e pronta adattabilità per navigare tra imprevisti e nuove opportunità.

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a «causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, è stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania» e che si «sta monitorando l’evoluzione degli eventi che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Ostacoli per il volo", aeroporto di Catania non operativo

