Aeroporto di Catania chiuso per ostacoli | una gru è rimasta sulla direttrice degli aerei dopo lavori notturni

L'aeroporto di Catania si trova momentaneamente in lockdown a causa di una gru rimasta sulla direttrice degli aerei dopo lavori notturni. La Sac, societĂ di gestione, ha deciso di sospendere i voli per garantire la sicurezza di passeggeri e personale. Questa misura drastica sottolinea l'importanza di mantenere standard elevati di sicurezza negli aeroporti italiani. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e le possibili ripercussioni di questa criticitĂ .

La sospensione dei voli dallo scalo etneo è stata comunicata questa mattina dalla Sac, la societĂ di gestione dell'aeroporto di Catania, spiegando che la misura drastica è stata disposta per mancanza di condizioni di sicurezza dovuta a ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

