Juventus | ko mondiale il rilancio riparte dal mercato

Dopo l'amara eliminazione dal Mondiale per Club 2025, la Juventus si trova a un crocevia cruciale. La sconfitta contro una potenza europea ha sottolineato con forza le aree di miglioramento, aprendo un nuovo capitolo di strategia e rinforzi. Ora, il team di Igor Tudor deve ripartire con determinazione dal mercato, puntando a un rilancio che possa riportare i bianconeri ai vertici del calcio internazionale. La sfida è appena iniziata.

Un’amara lezione mondiale Il ko Juventus al Mondiale per Club 2025, con una sconfitta di misura contro una potenza europea, ha lasciato un segno, come riportato su X. La partita, giocata con intensitĂ ma segnata da errori decisivi, ha evidenziato la necessitĂ di rinforzi per Igor Tudor. L’uscita dal torneo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ko mondiale, il rilancio riparte dal mercato

In questa notizia si parla di: mondiale - juventus - rilancio - riparte

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

#NapoliNews Salernitana ci riprova con ambizioni da Serie C, nuovo ds arriva per rilanciare il club #Calcio #SerieC #Salernitana #Rilancio La Salernitana, appena retrocessa in Serie C, non vuole certo farsi buttare giĂą da questa batosta. Leggi le altre notizie Vai su Facebook

Corsport - La Juve riparte da Koop; Gazzetta – Juventus, la posizione di Igor Tudor dopo il vertice: la scelta di Comolli e il ruolo della squadra; Fortis Juventus: Cosimo Santini è il nuovo presidente. Riparte l’era del rilancio biancoverde.

Juventus, il bilancio del Mondiale: da chi ripartire e i problemi da risolvere - Un’ottima occasione per arricchire le casse del club, per mettere in mostra il brand all’interno di una vetrina luccicante come gli Stati Uniti. Secondo ilbianconero.com

Juventus-Real Madrid 0-1, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: Juve eliminata - 0 e si guadagnano un posto ai quarti di finale: la cronaca minuto per minuto ... Da fanpage.it