Calciomercato Napoli offerta rifiutata | bisogna rilanciare

Il calciomercato del Napoli si anima ancora, con un’offerta rifiutata che richiede un rilancio deciso. Dopo aver conquistato lo scudetto, i partenopei vogliono rispettare la promessa fatta ad Antonio Conte: creare una rosa pronta a competere su quattro fronti. Con sfide in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, il club azzurro si prepara a rinforzarsi ulteriormente, dimostrando che la strategia non si ferma qui.

Per il Napoli, di fatto, bisogna segnalare un’offerta rifiutata. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, Napoli vuole mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte: allestire una squadra che sia in grado di affrontare la bellezza di quattro competizioni. La squadra azzurra, infatti, è attesa dalle gare di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Tuttavia, proprio in queste ultime, per una di queste bisogna segnalare delle brutte notizie per Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, offerta rifiutata: bisogna rilanciare

In questa notizia si parla di: napoli - offerta - rifiutata - bisogna

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Il Napoli ci prova per Pio Esposito: offerta da 30 milioni rifiutata dall’Inter Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il Napoli ha tentato un colpo importante per l’attacco del futuro: avrebbe offerto 30 milioni di euro all’Inter per assicurarsi il gio Vai su Facebook

?Il #Napoli ha presentato un'offerta ufficiale a #Sancho, con uno stipendio che é quasi il 50% di quello richiesto, lui l'ha rifiutata. La Juventus si è presentata per trattare, Sancho vuole giocare per la #Juventus, ma i bianconeri hanno offerto uno stipendio m Vai su X

Beukema, prima offerta rifiutata dal Bologna! In arrivo la seconda; Sky, il Napoli ha rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal per Osimhen. Non c'è neanche l'accordo col calciatore; Ultim'ora: Insigne ha rifiutato un'offerta dalla Liga spagnola!.

Napoli, rifiutata l’offerta per Anguissa: i dettagli - Saverio Fattori L’arrivo di De Bruyne conferma l’ambizione del Napoli e la voglia, nella prossima stagione, di confermarsi in Ital ... Segnala msn.com

L’offerta giusta per Osimhen: ora non può più rifiutare - Victor Osimhen si trova ad un bivio della sua carriera: non può più rifiutare la nuova offerta che gli è stata recapitata ... calcioblog.it scrive