Mancini l’endorsement dell’ex ct nelle Marche ad Acquaroli

Figura di grande valore che ha dimostrato dedizione e capacità nel guidare le Marche. Mancini, orgoglioso di sostenere Acquaroli, sottolinea come il suo lavoro abbia lasciato un segno positivo nella regione, rafforzando il suo sostegno per le prossime elezioni regionali. La sua fiducia si basa sui risultati concreti ottenuti e sulla convinzione che il futuro delle Marche possa continuare a crescere grazie a una leadership competente e impegnata.

«Nelle mie Marche tifo per Acquaroli. Spero rivinca lui». A parlare è Roberto Mancini durante un colloquio con Il Foglio, in cui ha avuto modo di parlare anche delle prossime elezioni regionali. «Ha fatto un gran lavoro, ha governato non bene, ma benissimo», ha spiegato l’allenatore di Jesi. «Io lo sostengo per tutto quello che ha fatto nella mia Regione, cioè tantissimo. Lo scelgo sulla base del suo lavoro e inoltre lo sostengo perché è una persona perbene, anzi perbenissimo. Io, al di là della politica, considero questo». Al di là del giudizio sul governatore, il commissario tecnico dell’Italia campione d’Europa nel 2021 sembra avercela anche con il candidato del centrosinistra Matteo Ricci che, per primo, sollevò il caso del testimonial della campagna Let’s Marche. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mancini, l’endorsement dell’ex ct nelle Marche ad Acquaroli

