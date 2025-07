Diogo Jota morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale | aveva 28 anni in auto anche il fratello

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio e non solo: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un incidente stradale a soli 28 anni. La comunità sportiva e i suoi fan piangono questa perdita improvvisa e dolorosa, mentre si stringono intorno alla famiglia colpita da questa tragica perdita. Un dolore che lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Tragedia in Spagna. Diogo Jota,¬†calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, √® morto nella notte in un incidente stradale che s'√® verificato nella provincia di Zamora.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale: aveva 28 anni, in auto anche il fratello

In questa notizia si parla di: diogo - jota - morto - liverpool

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni; Lutto nel mondo del calcio: è morto Diogo Jota a 28 anni; Tragedia al Liverpool: è morto Diogo Jota. Fatale un incidente stradale.

Diogo Jota è morto in un incidente stradale: tragedia nel mondo del calcio - Diogo Jota, attaccante 28enne del Liverpool e della nazionale portoghese, è tragicamente morto questa mattina in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Lo riporta tuttosport.com

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di Zamora. Segnala fanpage.it