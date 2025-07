Problemi ad asfalto per caldo chiusi caselli Verona su A4

A causa delle elevate temperature estive, l'autostrada A4 Venezia-Milano sta affrontando gravi disagi, con i caselli di Verona Sud e Verona Est temporaneamente chiusi e il traffico deviato verso Sommacampagna. La Polizia stradale è impegnata per garantire la sicurezza, mentre i problemi all’asfalto continuano a compromettere la viabilità . Una sfida che mostra quanto il caldo possa influenzare le infrastrutture e la mobilità quotidiana.

Ancora disagi alla viabilità sull' autostrada A4 Venezia-Milano, dove ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est risultano chiusi, con rientro consigliato a Sommacampagna. La Polizia stradale opera in autostrada, la Polizia locale di Verona fuori dal caselli. Da quanto si è appreso, l'intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all' asfalto, provocati dalle alte temperature. Il cedimento dell'asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l'A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia.

