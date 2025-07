Garlasco è guerra sull' impronta 33 | cosa succede adesso

A Garlasco, il mistero dell’impronta 33 al centro di una intricata battaglia legale. I consulenti della famiglia Poggi dubitano che l’impronta sia di Sempio, mentre gli esperti di Stasi si impegnano a dimostrare il contrario. La verità sta per emergere in un confronto che potrebbe cambiare le sorti del caso. Cosa succederà adesso? Rimani con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda avvincente.

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

Garlasco, scatta l’ora della guerra tra i periti. “Non c’è sangue sull’impronta 10”; Delitto Garlasco: Ipotesi sangue nell'impronta di Sempio, cosa dice la consulenza di Stasi; Garlasco, la guerra delle perizie: è battaglia sull’impronta 33. Cos’è cambiato rispetto a 18 anni fa.

