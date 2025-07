Giuli contro lo Strega Non ci sarò non ho avuto nemmeno i libri Stasera la finale in cinquina la messinese Terranova

Tra premi letterari e politica, il Premio Strega si trova nel mirino delle tensioni istituzionali. Dopo il battibecco tra Gennaro Sangiuliano e Geppi Cucciari, anche l’attuale ministro della Cultura, Alessandro, sceglie di non partecipare, alimentando il fermento e le polemiche intorno a uno degli eventi più prestigiosi del panorama letterario italiano. E mentre la finale si avvicina, cresce la curiosità: cosa riserverà questa edizione?

Non c'è pace tra il Premio Strega e i ministri della Cultura del Governo Meloni. Dopo lo scontro tra Gennaro Sangiuliano e Geppi Cucciari che nel 2023 chiedeva all'allora ministro un parere sui libri finalisti e lui rispose che avrebbe voluto approfondirli, quindi Geppi disse la battuta diventata virale «Ah, non li ha letti!», nel 2024 il ministro disertò il premio e ora anche l'attuale, Alessandro.

