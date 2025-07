fincantieri marine group ha un nuovo ad george moutafis

Fincantieri Marine Group rafforza il suo futuro con una novità di grande impatto: George Moutafis è il nuovo amministratore delegato, nominato dal primo luglio. In un momento cruciale per l'industria navale statunitense, questa scelta segna un passo strategico fondamentale nel rafforzare le capacità militari e commerciali degli Stati Uniti. La nota di Fincantieri sottolinea un impegno di lungo termine che promette di tracciare nuove rotte di successo nel settore marittimo.

Fincantieri Marine Group (FMG), la controllata statunitense di Fincantieri, ha nominato George A. Moutafis nuovo a.d., a partire dal primo luglio prossimo. La nomina avviene in un momento particolare per l' industria cantieristica, in un contesto in cui la nuova amministrazione USA rilancia la priorità strategica di rafforzare le capacità navali del Paese, precisa una nota di Fincantieri, che in tale contesto conferma l'impegno "di lungo periodo negli Stati Uniti, affidandosi a un manager statunitense di comprovata esperienza nei settori cantieristica navale, difesa, trasformazione industriale internazionale.