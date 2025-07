Lo scrittore Trevi | Giuli fa bene a non andare al Premio Strega Lì stonerebbe

Emanuele Trevi si fa portavoce di un ambiente letterario in fermento, criticando aspramente le pratiche giudiziarie che colpiscono gli intellettuali italiani. La sua decisione di non partecipare al Premio Strega riflette un gesto di protesta contro un sistema giudiziario percepito come ostile e ingiusto. Un atto che, più di ogni altra cosa, invita a riflettere sulla libertà di espressione e sulla tutela degli scrittori nel nostro Paese, ponendo la questione al centro del dibattito culturale.

«La parola ‘nemico’ non mi piace. Ma sì, gli intellettuali italiani, inclusi quelli presenti allo Strega, incluso il sottoscritto, sono ostili a questo governo. Perché questo governo persevera in una pratica infame, che è querelare gli intellettuali, in un Paese dove non esiste un contrappeso per chi querela e quindi chiunque lo faccia, vince. È vile, schifoso». A spiegarlo oggi a La Stampa è lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega nel 2021. Trevi plaude alla scelta del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di disinvitarsi alla cerimonia di stasera, al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, che proclamerà il vincitore della 79esima edizione del più noto premio letterario italiano. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: strega - scrittore - trevi - giuli

Lo scrittore Trevi: «Giuli fa bene a non andare al Premio Strega. Lì stonerebbe»; Giuli contro il Premio Strega, Trevi: “Fa bene a non andare, stonerebbe”; Emanuele Trevi.

Lo scrittore Trevi: «Giuli fa bene a non andare al Premio Strega. Lì stonerebbe» - Il ministro e la lite con l'organizzazione: «Questo governo querela gli intellettuali, è una politica infame» L'articolo Lo scrittore Trevi: «Giuli fa bene a non andare al Premio Strega. msn.com scrive

Giuli contro lo Strega, "Non ci sarò, non ho avuto nemmeno i libri". Stasera la finale, in cinquina la messinese Terranova - La scrittrice, con Quello che so di te (Guanda), si contende la vittoria con Andrea Bajani, L’anniversario (Feltrinelli) ... Secondo msn.com