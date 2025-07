La Spagna soffoca nella morsa del caldo record | almeno 102 morti da sabato

La Spagna sta vivendo un’estate da record, con temperature torride che stanno mettendo a dura prova la resistenza delle sue comunità. Dallo scorso weekend, almeno 102 persone hanno perso la vita a causa del caldo eccezionale, segnando una delle ondate di calore più precoci e devastanti degli ultimi anni. L’Aemet continua a emettere allerte in molte regioni, sottolineando l’urgenza di agire contro questo fenomeno estremo, che sta già lasciando il segno su tutto il Paese.

La Spagna è alle prese con una delle ondate di calore più precoci e letali degli ultimi anni. Dallo scorso sabato, almeno 102 persone hanno perso la vita a causa delle temperature estreme che stanno soffocando il Paese. A riportarlo è il Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause (MoMo), mentre l’Agenzia meteorologica statale Aemet mantiene attiva l’allerta in 12 delle 17 comunità autonome. L’ondata, definita “straordinaria” dagli esperti per l’intensità e l’anticipo rispetto alla media stagionale, ha già causato almeno 380 decessi attribuibili al caldo nei primi sei mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Spagna soffoca nella morsa del caldo record: almeno 102 morti da sabato

