Un morto e tre ricoverati per legionella nelle case popolari a Milano | acqua calda chiusa per le analisi

Una tragedia scuote Milano: un uomo di 91 anni ha perso la vita e altri tre sono ricoverati per legionella in un condominio delle case popolari di via Rizzoli. Per garantire la sicurezza, MM ha subito chiuso l'acqua calda, avviando analisi e disinfezioni. Ma cosa si nasconde dietro questa emergenza? Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa difficile vicenda.

Un uomo di 91 anni è morto e tre persone sono finite all'ospedale per infezioni da legionella contratte in un condominio delle case popolari di via Rizzoli, a Milano, gestite da MM. L'azienda ha chiuso per precauzione l'acqua calda nel palazzo e ha fatto sapere di avere avviato le analisi e una disinfezione dell'impianto idrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luigi Gandini, “semper aleghèr”: chi era il pensionato morto per polmonite da legionella in via Rizzoli - Il ricordo di Luigi Gandini, il pensionato di 91 anni deceduto per legionella in via Rizzoli, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

