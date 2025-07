La Meloni tiene Calenda fuori dalla tenda

La strategia della Premier di evitare che tutta l’opposizione si ricomponga in un unico schieramento sta dando qualche frutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Meloni tiene Calenda fuori dalla "tenda"

In questa notizia si parla di: meloni - tiene - calenda - fuori

Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA - Giorgia Meloni, inizialmente vista come la "pontiera" capace di unire Europ e e rafforzare il proprio ruolo in Italia, si ritrova ora emarginata dai giochi di potere.

#Salari fermi. Lavori paraschiavistici. Produttività stagnante. Crescita sotto l’1%. Liste d’attesa sanitarie fuori controllo. Scuola e formazione fuori da ogni agenda politica. Quello tra #Meloni e #Schlein sta diventando un confronto puerile. Tra un selfie sorrident Vai su Facebook

La Meloni tiene Calenda fuori dalla tenda; Meloni in Senato riceve segnali dai riformisti Pd e da Calenda. Poi il pranzo al Quirinale; Meloni e Calenda, tra Churchill e Atreju (di M. Guandalini).

La Meloni tiene Calenda fuori dalla "tenda" - La strategia della Premier di evitare che tutta l’opposizione si ricomponga in un unico schieramento sta dando qualche frutto ... Segnala ilgiornale.it

Meloni in Senato riceve segnali dai riformisti Pd e da Calenda. Poi il pranzo al Quirinale - Prima di partire per il vertice Nato colazione da Mattarella, con il presidente Usa convitato di pietra ... Secondo ilfoglio.it