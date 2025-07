Vittime di ' ndrangheta | Mattarella ricorda il giudice Ferlaino ucciso 50 anni fa in Calabria

Il Presidente Mattarella ricorda con commozione il giudice Ferlaino, vittima della violenza della 'ndrangheta 50 anni fa in Calabria. Quel tragico evento ha segnato profondamente la lotta alla criminalità organizzata, ricordando l’eroismo di chi si è sacrificato per la giustizia. Oggi, la memoria di Ferlaino ci ispira a proseguire con determinazione il percorso di legalità e contrasto alla mafia, affinché il suo esempio non venga mai dimenticato.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: " Il 3 luglio del 1975, mentre stava rientrando a casa, il giudice Francesco Ferlaino veniva ucciso a colpi di fucile da sicari mai identificati, esponenti della malavita organizzata. Francesco Ferlaino, primo magistrato vittima della criminalità in Calabria, con le sue indagini aveva inferto duri colpi alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vittime di 'ndrangheta: Mattarella ricorda il giudice Ferlaino ucciso 50 anni fa in Calabria

