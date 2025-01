Thesocialpost.it - Schianto frontale in pieno centro: muore a soli 20 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì 22 gennaio, intorno alle 22:30, neldi Foggia. All’incrocio tra viale Ofanto e Corso Roma, due autovetture – una Bmw station wagon e una Fiat Panda – si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare.A seguito del tremendo impatto, la Fiat Panda è finita contro un cartellone pubblicitario. Un giovane passeggero, Nando Paoletti, di circa 20, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Restano ancora sconosciute le condizioni delle altre persone coinvolte nell’incidente.Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, le forze di polizia e gli operatori sanitari del 118, che hanno mobilitato più ambulanze dalle postazioni di Macchia Gialla e Villaggio Artigiani.