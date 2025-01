Ilrestodelcarlino.it - Rolo, rapinato dal giovane amico conosciuto online

(Reggio Emilia), 23 gennaio 2025 – Haunattraverso un sito di incontri. E dopo qualche conversazione in chat hanno deciso di darsi appuntamento per incontrarsi di persona, nei pressi della stazione ferroviaria di. Ma durante l’incontro, arrivati nei pressi di un sottopasso, sono comparsi all’improvviso altri due giovani, che insieme al ragazzo dell’appuntamento hanno bloccato al vittima per portargli via portafogli, telefonino, un paio di cuffie, un ogio e due anelli. Solo il telefonino è stato restituito, in cambio di cento euro e dopo aver effettuato acquisti con la carta di credito. Era accaduto nell’agosto dello scorso anno a. Una vicenda su cui hanno indagato i carabinieri di Fabbrico, arrivati a denunciare due giovani di 19 e 20 anni di età, residenti nella Bassa reggiana, per il reato di rapina in concorso.