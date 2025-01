Sport.periodicodaily.com - Rensch ufficiale alla Roma. Arriva anche Gollini

Doppio rinforzo per i giallorossi che sistemano il reparto difensivo con il terzino olandese Devyne, proveniente dall’analisi, e con il portiere Pierluigiche avrà il ruolo di secondo di Svilar.È UN NUOVO GIOCATORE DELLAI giallorossi si assicurano un terzino di prospettiva, classe 2003, bruciando la nutrita concorrenza che si era creata intorno a lui. L’operazione è stata chiusa a titolo definitivo per una cifra intorno ai sei milioni, con il giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni.IL COMUNICATO DELLAIl club capitolino ha ufficializzato l’acquisto del giocatore olandese sui propri canali ufficiali: “L’Asè lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Devynedall’Ajax. Classe 2003, di ruolo esterno destro, l’olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax per poi diventare un titolare della prima squadrando a collezionare 100 partite ufficiali in tutte le competizioni.