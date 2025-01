Ilrestodelcarlino.it - Rapina una ragazza, patteggia 16 mesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si era avvicinato alle spalle di una 20enne che stava passeggiando e aveva cercato di strapparle dalle mani il telefono cellulare, facendola cadere a terra. Per questo un tunisino di 37 anni era stato accusato di tentatae lesioni. E ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Daniela Bellesi, Kaled Ben Yhahya, difeso dall’avvocato Giuseppe Lupi, sostituito dalla collega Valentina Romagnoli (foto), hato un anno e quattro. I fatti erano avvenuti lo scorso 30 settembre, di sera. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Enrico Barbieri, il tunisino, nei pressi della capitaneria di porto, aveva seguito e raggiunto una 20enne residente nel Fermano che stava passeggiando. Le si era avvicinato e improvvisamente, sorprendendola alle spalle, con violenza aveva cercato di sottrarle il telefono cellulare che la giovane stava usando.