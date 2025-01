Lanazione.it - Passione per lo sport. I colpi di calciomercato chiusi alla sua tavola da manager e dirigenti

Leggi su Lanazione.it

Nel nome del padre (Mameli) e dello zio (Vinicio, vulgo ‘Garone’), due calciatori che hanno fatto la storia di diverse società, a cominciare dal Viareggio, il futuro del giovane Lorenzo Viani sembrava segnato: il pallone, oltre al divertimento, poteva diventare un lavoro, pane e companatico assicurato giorno dopo giorno, tanto più che anche la sorella Mirella aveva sposato un famoso calciatore (e poi allenatore), Eugenio Fascetti. Ma Lorenzo Viani, “biondo e di gentile aspetto”, fisico scultoreo, centrocampista dai piedi buoni, ma dal passo rotondo, non era riuscito a spiccare il volo verso il professionismo: il suo Dna calcistico non era in sintonia con le richieste degli allenatori. Così dopo le esperienze nei dilettanti del Lido di Camaiore – era stato uno dei ragazzi cresciuti all’ombra dei pini del vecchio campo Benelli, dove per giocare bene bisognava conoscere la mappa dei ‘poggi e bue’ del terreno – e del Forte dei Marmi, c’era stata una puntata in Abruzzo all’Atetixa di Atessa, nel campionato nazionale di serie D.