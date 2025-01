Thesocialpost.it - Omicidio di Meredith Kercher, condanna confermata per Amanda Knox

La vicenda giudiziaria diKnox ha subito un nuovo colpo. La Corte di Cassazione ha infatti confermato laa tre anni per calunnia nei confronti della cittadina americana, accusata di aver incolpato ingiustamente Patrick Lumumba dell’di.Nel 2007, durante le indagini sull’della studentessa inglese a Perugia,Knox aveva accusato il suo coinquilino, Patrick Lumumba, di essere l’autore del delitto. Un’accusa rivelatasi infondata che aveva portato all’arresto e alla detenzione ingiusta di Lumumba per ben quattordici giorni.La sentenza della Corte d’Appello di Firenze, emessa lo scorso giugno, aveva giàto Knox per calunnia, ritenendo che la sua accusa fosse stata infondata e che avesse danneggiato gravemente la reputazione di Lumumba.