Leclerc spiega la scelta di montare gomme da asciutto su pista bagnata a Silverstone | perché ha cambiato idea

Leclerc svela i motivi dietro la decisione di montare gomme da asciutto su una pista ancora bagnata a Silverstone, un cambio di strategia sorprendente che ha suscitato discussioni tra gli appassionati. Il pilota della Ferrari spiega come le condizioni imprevedibili e le valutazioni in corsa lo abbiano portato a questa scelta audace, dimostrando il suo istinto e la sua capacitĂ di adattamento in un contesto di alta tensione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa decisione cruciale.

Il pilota della Ferrari spiega la scelta di montare gomme da asciutto su pista ancora bagnata al via della gara del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025: il monegasco rivela perchĂ© ha cambiato idea dopo il giro di formazione a Silverstone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

