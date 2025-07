Vlahovic Juve il futuro è un rebus ma intanto l’attaccante chiama Allegri

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ancora avvolto nel mistero: tra tentativi di rinnovo e possibilità di cessione, i tifosi restano con il fiato sospeso. Mentre i dialoghi con Allegri si intensificano, l’attaccante serbo si fa sentire, alimentando un rebus che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Riusciranno i bianconeri a convincerlo a rimanere? Il destino di Vlahovic è tutto da scrivere.

Juve, rimane in ballo il futuro di Dusan Vlahovic: i bianconeri sperano di convincerlo a spalmare l’ingaggio, se no sarà cessione Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, il centravanti serbo ha avuto nuovi contatti con il tecnico del Milan Massimiliano Allegri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juve, il futuro è un rebus, ma intanto l’attaccante chiama Allegri

