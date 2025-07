A che ora gioca Sinner contro Dimitrov a Wimbledon 2025 | dove vederla in tv

Il grande giorno è arrivato: Jannik Sinner affronta Grigor Dimitrov negli ottavi di Wimbledon 2025, un match imperdibile che promette emozioni forti. Ma a che ora si gioca e come seguirlo in TV? Preparati a vivere ogni scambio, perché questa sfida tra talenti si annuncia tra le più spettacolari del torneo. Scopri tutte le info per non perderti nemmeno un secondo di questa battaglia sull’erba londinese.

Londra, 6 luglio 2025 - Dopo essere comodamente approdato agli ottavi di finale di questa edizione di Wimbledon, Jannik Sinner chiede strada anche a Grigor Dimitrov, il primo vero avversario che potrebbe creare qualche grattacapo all'azzurro sull'erba londinese. Numero 19 del seeding, il bulgaro è reduce dai successi ai danni del giapponese Yoshihito Nishioka, del francese Corentin Moutet (l'unico finora capace di strappargli un set) e dell'austriaco Sebastian Ofner. Dal canto suo invece, come già sottolineato, l'altoatesino classe 2001 ha dominato i propri avversari, concedendo appena 17 giochi e nessun set ai propri rivali (nell'ordine, il connazionale Luca Nardi, l 'australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Pedro Martinez ).

