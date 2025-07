Meteo allarme-Nord | supercelle e mesocicloni | cosa rischia

Attenzione alle condizioni meteorologiche nel Nord Italia: un fronte di grande instabilità proveniente dal Nord Europa sta scatenando temporali intensi e potenzialmente pericolosi. Le supercelle, sistemi temporaleschi incredibilmente potenti che si formano in queste circostanze, rappresentano una minaccia concreta per sicurezza e attività quotidiane. È fondamentale monitorare gli aggiornamenti e prendere le precauzioni necessarie, perché la sicurezza viene prima di tutto in queste situazioni critiche.

È allarme supercelle. Occhio puntato sulle regioni settentrionali, dove un fronte di grande instabilità è in discesa dal Nord Europa e destabilizzerà l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi. Proprio questo scontro con il caldo record porta con sè il rischio della formazione delle " temibili supercelle", ossia sistemi temporaleschi alti fino a 1012 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita, in termine tecnico, mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso. Ecco allora che l'avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 7 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio e Campania.

