La Promessa anticipazioni 7 luglio | Maria spinge Teresa a rivelare il segreto su Marcelo

Domani sera su Rete 4, la soap spagnola "La Promessa" ci trasporterà nelle emozioni di Cordova con una puntata ricca di suspense. Maria, sconvolta dalla reazione di Ricardo, spinge Teresa a svelare il segreto su Marcelo, portando a un momento di grande tensione. Cosa succederà quando la verità verrà finalmente fuori? Scopriamo insieme le anticipazioni di questa appassionante puntata, che promette colpi di scena imperdibili.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Maria, sconvolta dalla reazione di Ricardo esorta Teresa a raccontare finalmente la verità al maggiordomo. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ricardo si scaglia contro Pelayo per aver accompagnato Catalina a visitare Romulo. Riassunto dell'episodio precedente Dopo l'appello disperato di Santos, deciso a scoprire la verità sulla morte della madre, Cruz mette sotto pressione Ricardo, che però continua a tacere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it