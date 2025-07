Bollo auto dal 2026 si cambia per le auto nuove

Dal 2026, il bollo auto subirà una rivoluzione per le vetture di nuova immatricolazione: niente più scadenze trimestrali, ma un pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione. Questa novità, introdotta a livello regionale, cambierà radicalmente le modalità di pagamento, offrendo maggiore flessibilità e semplificazione per i proprietari di auto. Ma come si adatteranno le regioni alle nuove regole? Scopriamolo insieme.

Bollo auto, si cambia. Ma solo dal 2026 e per le auto di nuova immatricolazione. La novità stabilisce che per le vetture immatricolate dal prossimo anno il pagamento del bollo non sarà nei tre mesi ora individuati come scadenza, ma dovrà essere fatta entro l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione. Si pagherà poi per l'intero anno anche se le regioni - si tratta infatti di un tributo regionale - potranno decidere scadenze quadrimestrali per alcune tipologie di vetture. Nulla potrebbe cambiare invece per le auto acquistate prima della fine del 2025: le regole rimangono le stesse (con le scadenze quadrimestrali), a meno che le singole regioni di appartenenza non decidano diversamente.

