Alluvione Texas 59 morti tra cui 21 bimbi 11 bambine del campo estivo ancora disperse | Travolte da un' onda di 8 metri

L’alluvione in Texas si conferma una tragedia devastante, con 59 vittime tra cui 21 bambini e 11 bambine del campo estivo ancora disperse. Un’ondata di otto metri ha travolto vite innocenti, lasciando dietro di sé un dolore profondo. La corsa contro il tempo continua, mentre le autorità fanno i conti con un bilancio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. La solidarietà e l'attenzione internazionale sono più che mai necessarie in questo momento di emergenza.

Il bilancio delle vittime dell'alluvione in Texas è arrivato a 59, ma si potrebbe aggravare nelle prossime ore considerando che mancano diverse persone all'appello Si aggrava il bilancio in merito all'alluvione che ha colpito il Texas, arrivato ora a 59 morti tra cui 21 bimbi. 11 bambine del.

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

