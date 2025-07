Hülkenberg scrive la storia | a Silverstone il primo podio dopo 238 gare in Formula 1

Nico Hülkenberg entra nella leggenda della Formula 1: dopo 238 gare e oltre 5600 giorni dal suo debutto, il pilota tedesco conquista il primo podio in carriera a Silverstone. Una performance sorprendente, frutto di determinazione e talento, che ha fatto parlare il mondo delle corse e scritto un nuovo capitolo epico nel grande libro della F1. La sua vittoria dimostra che la perseveranza può davvero premiarsi in modo inaspettato.

Nico Hülkenberg ha scritto un pezzo di storia in Formula 1: al Gran Premio di Silverstone, il pilota classe 1987 della Sauber è salito per la prima volta sul podio nel 239esimo della sua carriera. Hülkenberg sale sul podio in Formula 1 dopo 238 gare in carriera. La Faz scrive: Nico Hülkenberg ha fatto scalpore in Formula 1; 5593 giorni dopo il suo debutto, è passato dalla 19esima posizione di partenza al terzo posto, segnando il più grande successo della sua carriera. Detiene il record per la maggior parte delle gare senza un piazzamento tra i primi tre, ma oggi ha beneficiato di una scelta intelligente di pneumatici nella pioggia di Silverstone e ha anche mostrato una prestazione impeccabile.