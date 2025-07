Forbidden Fruit anticipazioni 7 luglio | Halit caccia Ender e le impedisce di vedere il figlio

Appassionati di telenovelas turche, preparatevi a un nuovo colpo di scena in Forbidden Fruit! L’episodio di domani, 7 luglio, su Canale 5 alle 14.10, promette emozioni forti: Halit minaccia Ender e le impedisce di vedere il figlio, scatenando tensioni mai viste prima. Cosa accadrà tra i due? Scopriamolo insieme in un episodio ricco di suspense e rivelazioni che lasceranno tutti senza fiato!

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Scopriamo cosa accadrà nel prossimo episodio, in onda domani alle 14.10 su Canale 5. Torna domani nel pomeriggio di Canale 5 la serie turca Forbidden Fruit, in onda alle 14.10. Nell'episodio di lunedì 7 luglio Halit lascerà Ender e le imporrà delle condizioni durissime. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Halit ha scoperto che la moglie Ender ha una relazione segreta con il chirurgo estetico Sinan. Dopp aver parlato con Yildiz infatti, per verificare se la ragazza stesse dicendo la verità, ha fatto pedinare la moglie.

