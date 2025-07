Follia nel campionato sammarinese | presentano un giocatore in elicottero!

Un tocco di follia e spettacolo nel campionato sammarinese: il Tre Fiori ha stupito tutti presentando il suo nuovo acquisto, Mario Ferri Falco, in elicottero. Una scelta audace che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e i media, sottolineando l'importanza di questa avventura europea. Giovedì, per i preliminari di Conference League contro il Pyunik, Ferri Falco sarà in campo, portando con sé non solo la sua esperienza, ma anche un pizzico di magia.

Il Tre Fiori, squadra del campionato sammarinese, ha presentato il suo nuovo acquisto "prelevandolo" in elicottero. Si tratta di Mario Ferri Falco, un volto notissimo agli amanti del pallone che giovedì scenderà in campo con la squadra di San Marino per i preliminari di Conference League contro il Pyunik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Follia nel campionato sammarinese: presentano un giocatore in elicottero!

