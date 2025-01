Oasport.it - Novak Djokovic salta gli allenamenti prima delle semifinali a Melbourne. Stampa australiana all’attacco

domani sarà chiamato a confrontarsi con il tedesco Alexander Zverev nellasemifinale degli Australian Open 2025. Il campione serbo, vittorioso in maniera incredibile contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale, ha deciso di non affrontare alcuna sessione di allenamento né ieri e neanche oggi per recuperare dall’infortunio muscolare alla coscia sinistra che l’ha condizionato nel corso della sfida contro l’iberico.“È un infortunio simile a quello del 2023. Sono stato in grado di sfruttare questa situazione a mio vantaggio e Alcaraz ha badato maggiormente a quello che stessi facendo io, piuttosto che a se stesso. Quando un giocatore infortunato cresce di rendimento nel tempo, l’avversario può andare nel panico“, ha raccontato Nole nella conferenzapost match.