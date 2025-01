Mistermovie.it - Mister Movie | Nuovo Aggiornamento da Horizon: An American Saga – Capitolo 2 con la prima premiere del film

Lawestern epica firmata Kevin Costner riprende vita con lastatunitense di: An2. Dopo un esordio travagliato per il primo, che ha faticato al botteghino con incassi di soli 38,7 milioni di dollari contro un budget di 50 milioni, il secondodebutta il 7 febbraio 2025 al Santa Barbara InternationalFestival.Un Rilancio per ladi Kevin CostnerLa proiezione avrà luogo presso il Teatro Arlington e sarà accompagnata da una sessione di domande e risposte con Kevin Costner. Inoltre, i fan potranno rivedere gratuitamente il primodello stesso giorno. Per offrire una visione più approfondita del progetto, il 13 febbraio sarà presentato anche il documentario Beyond the, che esplora il dietro le quinte della, con un ulteriore intervento di Costner e del regista del documentario Mark Gillard.