Mercato Napoli Manna offre 50 milioni | le ultime di Fabrizio Romano

Calcio24 – Lenotizie sull’affare Garnacho secondo: ecco come stanno le cose.Novità sulla trattativa di calcioche ha infiammato i napoletani nelle24 ore trae Manchester United. Alejandro Garnacho resta un obiettivo del club partenopeo, ma orarischia il sorpasso.L’attaccante esterno dei Red Devils avrebbe già dato il suo via libera per il trasferimento in questa sessione invernale. Sarebbe contento se l’affare con ilandasse in porto. E nel frattempo anche la piazza lo attende. Addirittura a Castel Volturno i bambini chiedono a mister Conte di acquistare Garnacho. Ma Giovannisegue anche un’altra pista. Infatti,ha confermato che sull’argentino si è inserito anche il Chelsea. E l’affare si complica.