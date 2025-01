Ilrestodelcarlino.it - Medaglie per il Centro Nuoto Macerata, show di Campanella

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notevole inizio di 2025 per il. Il Meeting di Monastier, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel campo del Salvamento, ha ribadito la forza del gruppo allenato da Lorenzo Menchi tra buonissime prestazioni e la ciliegina di 5. Grande Tommasoche ha primeggiato nel 100 metri pinne e torpedo categoria Juniores. Non sazio dell’oro,ha aggiunto il bronzo nei 100 mt manichino pinne. Bronzo anche per Maria Chiara Cera, terza nel 100 mt torpedo senior con il suo miglior tempo in vasca lunga. Altri due terzi posti sono maturati grazie alle performance delle staffette Senior maschi: la 4x50 Ostacolo e la 4x50 Mista con protagonisti Alessandro Pianesi, Tommaso, Erik Morettini, Tommaso Zaffrani Vitali e Matteo Bernabei. Leavrebbero potuto essere anche qualcuna in più, sfortunato Alessandro Pianesi che ha accarezzato il podio per due volte giungendo quarto.