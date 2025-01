Lo choc Trump può salvare l’Europa

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 23 gennaio 2025 –è al bivio: l’ultimatum del presidente Donald, che esige dalla Nato un aumento della spesa per la difesa al 5% del PIL, non è solo una provocazione, ma un ennesimo campanello d’allarme che il Vecchio Continente non può più ignorare. Per troppo tempo,ha delegato la propria sicurezza agli Stati Uniti, crogiolandosi in un’illusoria sensazione di protezione gratuita. Ora, con Washington che ritira il suo scudo protettivo e minaccia ulteriori misure punitive,si trova nuda.a Ue e Nato: “Ora pagate voi”, ma i soldi non ci sonoDifesa europea: una cascata di miliardi senza visioneI dati parlano chiaro: nel 2024, i paesi europei della Nato hanno speso complessivamente 476 miliardi di dollari per la difesa, superando la somma delle spese di Cina e Russia messe insieme.