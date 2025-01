Oasport.it - LIVE Italia-Germania 13-15, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:43pienamente in partita dopo i primi 30 minuti. Peccato per qualche situazione favorevole sciupata come quegli 80 secondi in doppia superiorità che hanno visto gli azzurri mancare di lucidità. A tra poco per la ripresa!FINE PRIMO29?- Siamo nel corso dell’ultimo minuto del primo.13-15 Grcic si incunea tra i difensori azzurri e trova il +2.13-14 PIRANI! Dall’angolo sinistro non sbaglia Jeremy! Gol importantissimo.12-14 Sul rapido ribaltamento lalibera Mertens, che non sbaglia.12-13 HELMEON! Finalmente una bella penetrazione per il -1.11-13 MARCO MENGON! Tiro da lontanissimo dell’azzurro. Ci rifugiamo nei tiri dagli 8-9 metri in quanto stiamo faticando nel trovare l’uno contro uno vincente.