Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Milano 11-5, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: buon avvio dei padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.3013-5 Arresto e tiro di Bryant. Si muove solo la retina.11-5 Super rovesciata al tabellone di Bolmaro. Cinque minuti alla fine del primo quarto.11-3 Due liberi di Larkin.9-3 Larkin alza per Poirier e la stoppata di Gillespie è irregolare.7-3 Tripla in transizione di Larkin.4-3 Si sblocca Nico Mannion e anche!4-0 Poirier trova il tap in offensivo dopo l’errore di Larkin.2-0 Osmani strappa il rimbalzo in attacco e ne segna due facili al tabellone.PALLA A DUE! Primo possesso per.18.30: Prima dell’inizio della partita verrà seguito un minuto di silenzio per le vittime nell’incendio in un hotel di una nota località sciistica turca.18.28: Partiranno già in quintetto sia LeDay sia Bolmaro.